USA na budúci týždeň začnú rokovania s Čínou o predaji TikToku

Washington 6. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump počíta s tým, že rokovania s Čínou o predaji TikToku sa začnú na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump v piatok (4. 7.) uviedol, že v pondelok (7. 7.) alebo utorok (8. 7.) začne rokovania s Čínou o možnej dohode týkajúcej sa TikToku. Dodal, že v USA sa už v podstate dohodli na predaji populárnej sociálnej siete na zdieľanie krátkych videí.



„Myslím, že v pondelok alebo utorok začneme rokovania s Čínou, pravdepodobne s prezidentom Si Ťin-pchingom alebo jedným z jeho zástupcov, ale dohoda je už takmer hotová,“ povedal Trump novinárom.



Trump v júni už tretíkrát, tentoraz do 17. septembra, predĺžil odklad uplatňovania zákazu TikToku v Spojených štátoch. Odklad má jeho administratíve poskytnúť viac času na rokovania o predaji platformy, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, americkému vlastníkovi.



Už na jar sa pripravovala dohoda o odčlenení amerických aktivít TikToku do novej firmy, ktorú by väčšinovo vlastnili a prevádzkovali americkí investori. Predaj sa však zastavil po tom, ako Čína signalizovala, že ju neschváli. Stalo sa tak po tom, ako Trump ohlásil vysoké clá na čínsky tovar.



Trump uviedol, že Spojené štáty zrejme budú potrebovať, aby dohodu schválil aj Peking.