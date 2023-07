Na čele amerického námorníctva bude prvýkrát žena

Washington 21. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vybral admirálku Lisu Franchettiovú na post náčelníčky vojenského námorníctva Spojených štátov. V prípade schválenia by sa stala prvou ženou na čele niektorej zo zložiek amerických ozbrojených síl. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Franchettiová je od septembra minulého roka námestníčkou náčelníka námorných operácií. Na základe Bidenovho výberu by mala nahradiť admirála Michaela M. Gildaya, ktorý je náčelníkom námorníctva od augusta 2019. Do funkcie by mala nastúpiť začiatkom augusta, keď Gilday plánuje odísť do výslužby.



Biden išiel proti odporúčaniu šéfa Pentagónu Lloyda Austina, ktorý na tento post navrhoval admirála Samuela Papara, veliteľa Tichomorskej flotily USA. Toho však údajne prezident vymenoval za náčelníka Indicko-tichomorského velenia, uviedol zdroj z prostredia vlády, ktorý chcel zostať v anonymite. Nominácia ešte totiž nebola oficiálne zverejnená, píše AP.