USA na čele s Trumpom podľa Kremľa nezmenia sankcie voči Rusku

Moskva 17. januára (TASR) - Rusko neočakáva žiadne zásadné zmeny v amerických sankciách po nástupe Donalda Trumpa do prezidentského úradu, uviedol v piatok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom TASR.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že napriek istým prejavom politickej ochoty viesť dialóg (budúca) americká administratíva pravdepodobne nezmení svoj postoj v tejto otázke (sankcií)," uviedol Peskov v reakcii na výroky Scotta Bessenta, Trumpovho nominanta na post ministra financií USA.



Bessent sa vo štvrtok na konfirmačnom zasadnutí v senátnom finančnom výbore vyjadril v prospech zavedenia prísnejších sankcií proti Rusku a najmä jeho ropnému priemyslu. To by podľa jeho slov malo Moskvu prinútiť začať rokovať o Ukrajine.



Spojené štáty pod vedením prezidenta Joea Bidena zaviedli voči Rusku Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 množstvo reštriktívnych opatrení. Washington sa tiež sankciami opakovane snažil zabrániť ich porušovaniu či vyhýbaniu sa.



Končiaca Bidenova administratíva v stredu uvalila nové sankcie na viac než 150 subjektov vrátane ruských bánk a firiem, ktoré pôsobia v ruskom energetickom sektore. Tieto opatrenia by mali obmedziť schopnosť Ruska viesť vojnu a vyhnúť sa ďalším sankciám, v čom mu podľa Spojených štátov pomáhali subjekty z Číny.



Niekoľko dní predtým americká vláda uvalila obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ruské ropné spoločnosti Gazprom Nefť a Surgutneftegas, ako aj na 183 tankerov podozrivých z príslušnosti k tzv. ruskej tieňovej flotile. Ide o tankery a nákladné lode, ktoré Rusko využíva na obchádzanie existujúcich sankcií na prepravu ropy.