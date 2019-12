USA na jeseň tohto roku zrejme vyhostili dvoch čínskych diplomatov

Washington 15. decembra (TASR) - Spojené štáty americké v septembri v tichosti vyhostili dvoch čínskych diplomatov, napísal denník The New York Times (NYT) s tým, že podľa jeho zdrojov sa tak stalo pre podozrenie zo špionáže.



Denník, ktorý sa odvolal na viacerých ľudí oboznámených s týmto prípadom, napísal, že ide zrejme o prvý prípad po 30 rokoch, keď USA vyhlásili čínskych diplomatov za nežiaduce osoby z dôvodu podozrenia zo špionáže. Podľa NYT bol minimálne jeden z čínskych diplomatov považovaný za agenta tajných služieb, ktorý v USA pôsobil pod iným krytím.



Podľa NYT čínski diplomati, sprevádzaní svojimi manželkami, zašli autom až ku kontrolnému bodu pri vchode do základne blízko Norfolku v štáte Virgínia, kde sú dislokované aj zásahové jednotky osobitného určenia.



Keď sa zistilo, že čínski diplomati nemajú povolenie na vstup, ochranka im nariadila prejsť autom cez bránu do areálu, otočiť sa a opustiť územie základne. Čínski diplomati však za bránou nezastavili, ale pokračovali v jazde prenasledovaní vojenským personálom základne, až kým im cestu neprehradili hasičské autá.



Čínski úradníci potom tvrdili, že nerozumeli pokynom, ktoré pri bráne do areálu dostali. Amerických vyšetrovateľov incidentu tým však nepresvedčili.



Motív celej akcie nebol jasný, ale predstavitelia USA uviedli, že sa domnievajú, že čínski diplomati chceli testovať bezpečnostné opatrenia na základni.



Oboch diplomatov vyhostili "tento rok na jeseň". O incidente neinformovali ani USA, ani Čína. Podľa NYT Čína naň zrejme ani nereagovala vyhostením amerických diplomatov z Číny.



K incidentu došlo v čase, keď Spojené štáty a Čína, dve najväčšie ekonomiky sveta, viedli obchodný spor. Ten sa vyriešil v piatok, keď USA oznámili aj zníženie niektorých ciel na tovar z Číny výmenou za to, že Peking výrazne zvýši nákup amerických poľnohospodárskych výrobkov a iného tovaru.