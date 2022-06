USA: Na jeseň vyjde knižne denník 12-ročnej ukrajinskej utečenky

New York 22. júna (TASR) - Poznámky a myšlienky 12-ročnej utečenky pred ruskou inváziou na Ukrajine budú túto jeseň vydané knižne. Kniha Jevy Skalijeckej má názov "You Don't Know What War Is: The Diary of a Young Girl from Ukraine" (Neviete, čo je vojna: Denník dievčatka z Ukrajiny). V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Americké vydavateľstvo Union Square & Co. vydá úvahy malého dievčaťa 25. októbra.



"Každý vie, čo znamená slovo ’vojna’, ale takmer nikto nevie, čo toto slovo naozaj vyjadruje," uviedla Skalijecká v stredajšom vyhlásení. "Chcem, aby svet vedel, čím sme prešli," vysvetlila.



Skalijeckej kniha sa začína jej 12. narodeninami, krátko pred tým, ako Rusi 24. februára zaútočili na Ukrajinu. Keď sa bombardovanie a ostreľovanie začalo, žila v Charkove so svojou starou mamou. Tá ju vychovávala, pretože Jevini rodičia sa rozišli, keď bola ešte bábätko.



"Opisuje bombardovanie, ktoré zažívali, keď sa skrývali v podzemí, a ich zúfalú cestu na západ Ukrajiny. Delí sa o svoj zmätok v myšlienkach, prečo Rusi na nich zaútočili, keďže rozpráva rusky a dodržiava mnoho ich zvykov," uviedlo vydavateľstvo Union Square v oznámení.



"Po mnohých nekonečných cestách vlakom a dlhom pobyte v preplnenom utečeneckom centre v Maďarsku, pretože niekoľko krajín v Európe im odmietlo povoliť vstup, Jeva a jej stará mama nakoniec našli útočisko v (írskom) Dubline, kde statočne začínajú tvoriť svoj nový život v nádeji, že raz sa budú môcť vrátiť domov," napísalo vydavateľstvo.



Union Square daruje časť zisku organizáciám pomáhajúcim ukrajinským utečencom.