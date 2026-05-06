Streda 6. máj 2026
USA na krátky čas pozastavujú Projekt sloboda v Hormuzskom prielive

Americký prezident Donald Trump

Washington 6. mája (TASR) - Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom – známa ako Projekt sloboda – „bude na krátky čas pozastavená“, uviedol v noci na stredu na sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump.

Toto rozhodnutie bolo prijaté „s cieľom zistiť, či“ je možné „finalizovať“ a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín, dodal Trump.

Zároveň dodal, že krok súvisí aj s „významnými vojenskými úspechmi“ USA v kampani proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá.

Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá a že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila.

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio na tlačovej konferencii vo Washingtone v utorok uviedol, že pre dosiahnutie mieru musí Irán splniť požiadavky USA týkajúce sa jeho jadrového programu a zároveň obnoviť voľný priechod Hormuzským prielivom, ktorý je kľúčovou trasou pre globálne dodávky energií.

Rubio dodal, že Spojené štáty považujú svoje kroky za obranné a ich cieľom je pomôcť civilným námorníkom uviaznutým v oblasti v dôsledku konfliktu. Zároveň uviedol, že by privítal, keby Čína počas plánovanej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího v Pekingu vyzvala Teherán na uvoľnenie kontroly nad prielivom.

Irán americké snahy kritizuje a tvrdí, že blokáda prielivu zo strany USA je porušením prímeria. Teherán zároveň popiera, že by sa zameriaval na civilné plavidlá v regióne.

Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších námorných trás pre prepravu ropy a plynu. Napätie v oblasti spôsobilo prudký rast cien palív a narušenie globálnych dodávateľských reťazcov.

Napriek americkým operáciám zostáva väčšina lodnej dopravy v oblasti obmedzená a viaceré veľké prepravné spoločnosti naďalej považujú plavbu prielivom za príliš riskantnú.
