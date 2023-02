Na letiskách v USA vlani zaistili rekordný počet strelných zbraní

Washington 21. februára (TASR) - Spojené štáty vlani zaistili v rámci bezpečnostných kontrol na letiskách rekordných 6542 strelných zbraní. Americký Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) upozornil, že toto číslo môže byť v roku 2023 ešte vyššie. V piatok to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Až 88 percent zo všetkých zbraní, ktoré americké úrady vlani zhabali počas kontrol na letiskách, bolo nabitých.



Cestujúci si môžu do lietadla vziať nenabitú zbraň, musí sa však nachádzať v podpalubnej batožine a pasažieri o tom musia upovedomiť leteckú spoločnosť. Zbrane sa však nesmú nachádzať v príručnej batožine, ktorú si cestujúci berú do kabíny lietadla, a to ani v prípadoch, ak sú držiteľmi zbrojného preukazu.



Na zvyšujúci sa počet pasažierov, ktorí sa pokúšajú prejsť cez bezpečnostnú kontrolu so strelnou zbraňou, upozornili najmä letiská v Indianapolise, Seattli a Washingtone. TSA uvádza, že len v Seattli bolo v januári 2023 zaistených dohromady 11 zbraní.



TSA vlani zvýšila maximálny peňažný trest za porušenie nariadení o strelných zbraniach na takmer 15.000 dolárov (14.000 eur). Tí cestujúci, ktorí predpisy porušia, môžu byť zadržaní, úrady im môžu zbraň skonfiškovať alebo im na päť rokov odobrať tzv. TSA PreCheck, ktorý im umožňuje rýchlejšie sa dostať cez bezpečnostné kontroly.



BBC upozorňuje, že TSA už od roku 2010 každoročne zaznamenáva čoraz viac zbraní na letiskách. Jedinou výnimkou bol rok 2020, keď bolo cestovanie značne obmedzené pre pandémiu koronavírusu.