Na newyorskom letisku narazilo lietadlo do chvosta iného stroja

New York 19. januára (TASR) - Na newyorskom letisku Johna F. Kennedyho (JFK) došlo v noci na štvrtok ku kolízii dvoch lietadiel. Pri nehode sa nikto nezranil. Ide už o druhý podobný incident na JFK od začiatku tohto týždňa. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Predstavitelia letiska uviedli, že lietadlo spoločnosti JetBlue smerujúce do Portorika pri vychádzaní z odletovej brány narazilo do chvostovej časti jedného zo zaparkovaných lietadiel tých istých aerolínii. Pasažieri sa po náraze vrátili do budovy letiska a nastúpili do náhradného lietadla.



Letecká spoločnosť JetBlue vo vyhlásení uviedla, že "let číslo 1603 prišiel do ľahkého kontaktu so zaparkovaným prázdnym lietadlom". Dodala, že bezpečnosť je hlavnou prioritou spoločnosti, preto obe lietadlá načas vyradí z prevádzky a skontroluje ich. Oznámila tiež, že incident bude predmetom vyšetrovania.



Zrážku vyšetruje už aj americký Federálny úrad pre letectvo (FAA).



Nehoda sa odohrala len niekoľko dní po tom, čo do seba na tom istom letisku takmer vrazili dve lietadlá plné cestujúcich. Stalo sa to na tej istej letovej dráhe ako štvrtkový incident.



Jedno z lietadiel sa rozbiehalo po vzletovej dráhe, ktorú v tom istom čase začalo križovať druhé lietadlo. Riadiaca veža letovej prevádzky si situáciu všimla a na poslednú chvíľu sa jej podarilo zabrániť katastrofe. Lietadlo spoločností Delta bolo od ďalšieho lietadla aerolínií American Airlines vzdialené len 300 metrov, keď sa mu podarilo zastaviť.