Na Manhattane odhalili sochu Elona Muska

New York 29. júna (TASR) - Sochu podnikateľa a miliardára Elona Muska odhalili v pondelok v newyorskej štvrti Manhattan pri príležitosti jeho 50. narodenín. Toto dielo však na sociálnych sieťach vyvolalo i kritické reakcie a posmech, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Bronzovú sochu na Manhattane umiestnila sociálna sieť Public.com, zameraná na investovanie.



"Milovaný či nenávidený, Elon Musk sa dnes dožíva 50 rokov," napísala Public.com na Twitteri.



Viacerí používatelia však na sociálnych sieťach v súvislosti so sochou zverejnili posmešné komentáre a niektorí z nich dokonca žiadali, aby soche odstránili hlavu.



"Ďakujeme za umiestnenie novej verejnej toalety," napísal na Twitteri jeden z užívateľov. Ďalší uviedol, že socha bude do konca týždňa rozbitá na kusy.



Elon Musk sa narodil 28. júna 1971 v Pretórii v Juhoafrickej republike (JAR). Zakladateľ spoločnosti Tesla, ktorá vyrába elektrické automobily, sa stal postupne miliardárom a výška jeho majetku podľa odhadov dosahuje 184 miliárd dolárov, píše Sky News.



Musk takisto založil spoločnosť SpaceX, ktorá pôsobí v kozmickom priemysle a uskutočňuje lety do vesmíru s ľudskou posádkou.