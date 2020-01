Na newyorskom Times Square vítal Nový rok miliónový dav

New York 1. januára (TASR) - Približne milión obyvateľov a návštevníkov amerického veľkomesta New York privítal nový rok 2020 o polnoci miestneho času (06.00 h SEČ) tradičným spúšťaním svetoznáme krištáľovej na námestí Times Square. Informovala o tom agentúra DPA.



Guľa vážiaca takmer 500 kilogramov sa začala spúšťať minútu pred polnocou. Tento tradičný "rituál" nazývaný ball drop sa v centre Manhattanu organizuje od roku 1907.



Následne zazneli tóny skladieb "Auld Lang Syne" a "New York, New York". Na rôznych pódiách sa potom začali vystúpenia skupín a interpretov ako LL Cool J, Alanis Morissettová, Village People BTS, Green Day, Jonas Brothers, Sheryl Crow, Shania Twainová, Christina Aguilerová, Lenny Kravitz, 50 Cent Backstreet Boys a ďalších.



Mnohí účastníci osláv prišli na námestie už niekoľko hodín pred polnocou, aby si zaistili dobré miesta. Oslavy aj tentoraz sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Alkohol a zábavná pyrotechnika boli zakázané.



Na zhromaždených ľudí sa zniesol dážď konfiet, ktorých bolo tentoraz použitých 1,4 tony. Podľa tradície, ktorá sa začala minulý rok, niektoré konfety obsahovali ručne napísané želania ľudí z celého sveta. V Central Parku sa o polnoci začal tradičný silvestrovský beh na trati dlhej približne šesť kilometrov.



Obdobu spúšťania gule majú aj v niektorých iných amerických mestách. V mekke country, meste Nashville v štáte Tennessee, spustia z veže v miestnom parku päť metrov vysokú notu zloženú z 13 000 LED svetiel. V Libanone v štáte Pensylvánia spustia po tyči obrovskú bolonskú salámu, zatiaľ čo vo Vincennese v štáte Indiana to bude nadrozmerný melón a v Key West na Floride drag queen vo veľkej červenej topánke.