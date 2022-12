POŽIAR NA TRAJEKTE: Evakuovali takmer 900 ľudí

New York 23. decembra (TASR) — Takmer 900 ľudí museli evakuovať z trajektu, ktorý zabezpečuje spojenie medzi newyorským Manhattanom a ostrovom Staten Island. Strojovňu plavidla totiž vo štvrtok večer zachvátil požiar, v dôsledku ktorého utrpelo zranenia päť ľudí, informovala v piatok agentúra AP.



Na palube trajektu Sandy Ground sa nachádzalo približne 868 pasažierov a 16 členov posádky, ktorých museli inými plavidlami evakuovať do prístavného terminálu na State Islande. Celá operácia trvala necelú hodinu.



Podľa správ miestnych médií utrpelo zranenia päť ľudí, troch z nich previezli do nemocnice.



Newyorským hasičom sa požiar podarilo lokalizovať, takže zostal obmedzený len na strojovňu a časť komína.



Do samotnej strojovne však budú môcť vstúpiť najskôr po 24 hodinách od požiaru, ktorý vypukol vo štvrtok okolo 17.00 h miestneho času. Až potom si budú môcť overiť, či už sú plamene úplne zlikvidované.