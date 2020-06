Na proteste proti soche koloniálneho politika postrelili muža

Albuquerque 16. júna (TASR) - Muža v americkom štáte Nové Mexiko v pondelok postrelili, keď sa ťažko ozbrojená skupina členov domobrany pokúsila brániť sochu pred protestujúcimi ľuďmi. Oznámili to miestni predstavitelia a médiá, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Ľudia pri celosvetových protestoch proti rasizmu zhadzujú a odstraňujú pamätníky súvisiace s kolonializmom a otroctvom. Protesty vyvolalo zabitie neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní belošským policajtom v Minneapolise.



Protestujúci v meste Albuquerque v Novom Mexiku požadovali v pondelok odstránenie sochy 16. guvernéra tohto štátu, španielskeho dobyvateľa Juana de Oňateho.



Keď sa snažili zhodiť sochu, malá skupina pravicových členov domobrany sa ju pokúšala chrániť a vypukli potýčky, informoval miestny denník Albuquerque Journal.



Obeť streľby je údajne v kritickom, ale stabilizovanom stave, uviedla polícia.



Polícia vyšetruje správy "o skupine samozvaných strážcov zákona, ktorí zrejme toto násilie provokujú", napísal na Twitteri šéf mestskej polície Michael Geier.



"Ak je to pravda, budú sa zodpovedať pred zákonom v plnej miere, aj za federálny trestný čin založenia nenávistnej skupiny," dodal policajný veliteľ v Albuquerque.



Zábery v amerických médiách zachytávali, ako polícia zatýka množstvo mužov, niektorých oblečených v maskáčoch a so zbraňami.



"Ťažko ozbrojení jednotlivci, ktorí sa na proteste okato predvádzali, pričom sa označovali za 'občiansku hliadku', tam boli z jedného dôvodu: aby zastrašovali a ohrozovali protestujúcich, predvádzali nepovolenú, neriadenú silu," uviedla guvernérka Nového Mexika Michelle Lujanová Grishamová vo vyhlásení na Twitteri.



"Vyjasnime si to: V Novom Mexiku absolútne nie je miesto pre akékoľvek násilné 'milície' pokúšajúce sa terorizovať Novomexičanov," dodala guvernérka.



Starosta Albuquerque Tim Keller na Twitteri napísal, že sochu dočasne odstránili, aby sa znížilo riziko pre bezpečnosť verejnosti.