USA na severe Sýrie obnovili spoločné hliadky s kurdskými silami

Damask 4. decembra (TASR) - Americkí vojaci a Sýrske demokratické sily (SDF) v sobotu obnovili spoločnú hliadkovaciu činnosť na severovýchode Sýrie. Tú prerušili niekoľko dní predtým z dôvodu tureckých leteckých útokov.



TASR správu prevzala z tlačových agentúr AP a AFP.



Hliadka zložená zo štyroch amerických obrnených vozidiel a jedného takéhoto vozidla SDF opustila americkú základňu v guvernoráte Hasaka. Hliadka smerovala na severovýchod k ďalšej americkej základni, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc s Irakom.



Tieto hliadky boli obmedzené z dôvodu vzdušných útokov Turecka na pozície kurdských milícií na severe Sýrie neďaleko hraníc s Tureckom, ktoré sa začali 20. novembra. Zvyčajný počet 20 hliadok za týždeň bol znížený na päť alebo šesť.



Predstavitelia USA v piatok oznámili, že úplne pozastavili hliadky v severnej Sýrii zamerané proti extrémistom z organizácie Islamský štát (IS). Dôvodom boli vyhrážky Turecka o možnej pozemnej invázii do Sýrie. Ďalšie hliadky, najmä v okolí väzenských zariadení, mali byť podľa predstaviteľov USA obnovené v sobotu.



V Sýrii sú umiestnené stovky amerických vojakov, ktorí sa spolu s kurdskými silami zúčastňujú na bojoch proti IS.



Napätie medzi Tureckom a Sýriou sa zvýšilo po bombovom útoku v Istanbule z 13. novembra, pri ktorom zahynulo šesť ľudí a 81 osôb utrpelo zranenia. Ankara pripisuje zodpovednosť za tento útok kurdským Ľudovým obranným jednotkám (YPG), ktoré však akúkoľvek účasť na predmetnom čine popierajú.



Turecké sily už vyše týždňa uskutočňujú nálety na pozície kurdských milícií na severe Sýrie neďaleko hraníc s Tureckom a pokračujú aj delostrelecké útoky.