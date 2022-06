USA na summite NATO oznámia dlhodobé nasadenie armády v Európe

Washington 28. júna (TASR) - Spojené štáty oznámia v stredu na summite NATO v Madride nové dlhodobé vojenské nasadenie v Európe, pre ktoré sa rozhodli v reakcii na hrozbu zo strany Ruska. V utorok to povedal poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Sullivan uviedol, že USA v stredu zverejnia konkrétne informácie týkajúce sa "ďalších pozemných, námorných a vzdušných pozičných záväzkov plánovaných v dlhodobom horizonte".



Pôjde o armádne jednotky, ktoré budú podľa jeho slov sústredené v Pobaltí, na Balkáne a na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Sullivan tiež povedal, že americký prezident Joe Biden by sa mal v stredu zrejme v Madride stretnúť a rozprávať so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Námietky Turecka voči vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie by mali byť jednou z hlavných tém madridského summitu NATO, píše AFP. Sullivan však uviedol, že USA neprevezmú v tejto veci úlohu "sprostredkovateľa", ktorú ponechajú generálnemu tajomníkovi NATO.