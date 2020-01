Na súostroví Aleuty vybuchla sopka Shishaldin, varujú pred popolom

Washington 4. januára (TASR) - Na Aleutách explodovala v piatok sopka Shishaldin a vychrlila popol do výšky najmenej 6100 metrov, pričom zasiahnutá môže byť oblasť až do výšky 7300 metrov. S odvolaním sa na vyhlásenie Aljašského vulkanologického observatória (AVO) o tom informovala agentúra AP.



Stratovulkán Shishaldin sa nachádza na obývanom ostrove Unimak, približne 1100 kilometrov od aljašského mesta Anchorage. Sopka, ktorá má výšku 2857 metrov a jej vrchol je najvyšším miestom na Aleutách, sa podľa AVO nachádza v stave zvýšenej aktivity, a preto môže k ďalším výbuchom dôjsť kedykoľvek aj bez predchádzajúcich varovných signálov.



Na východnej strane ostrova sa nachádza dedina False Pass, v ktorej žije 40 obyvateľov. Podľa slov Davida Feeho z Aljašskej univerzity vo Fairbankse by však sopečný popol vzhľadom na pretrvávajúci smer vetra nemal túto obec ohroziť.



Pred popolom siahajúcim potenciálne až do výšky 7300 metrov už varovala aj Národná meteorologická služba (NWS).