USA na Taiwane upozorňuje, že kroky Číny môžu vyvolať konflikt

Tchaj-pej 14. júna (TASR) - Postup Číny v spojitosti s Taiwanom, Japonskom a Juhočínskym morom zvyšuje riziko incidentu, ktorý by mohol viesť k rozsiahlemu konfliktu. Upozornila na to najvyššia predstaviteľka Spojených štátov na Taiwane Sandra Oudkirková v piatok v Tchaj-peji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Outkirková, ktorá je šéfkou Amerického inštitútu na Taiwane (AIT), novinárom povedala, že Spojené štáty si chcú zachovať súčasný mier a stabilitu v Taiwanskom prielive. "Preto dôsledne naliehame na Čínsku ľudovú republiku, aby sa vyhýbala nátlaku či provokácii v Taiwanskom prielive, ako aj v iných oblastiach Juhočínskeho mora a Japonska," ozrejmila. Oudkirková zároveň vyjadrila obavu z toho, že tieto kroky môžu "vyvolať rozsiahlejší konflikt".



Čína v posledných štyroch rokoch zintenzívnila politický a vojenský tlak na demokratickú vládu Taiwanu. Minulý mesiac, po inaugurácii taiwanského prezidenta Laj Čching-tchea, zorganizovala v okolí ostrova vojenské cvičenie a tohto novozvoleného predstaviteľa krajiny označila za "separatistu".



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nikdy sa nezriekol možnosti použiť silu na to, aby si ostrov opäť podmanil. Čína opakovane upozorňuje, že Taiwan je tou najdôležitejšou a najnebezpečnejšou otázkou v čínsko-amerických vzťahoch, píše Reuters.



Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom Taiwanu a dodávajú mu zbrane, hoci s týmto ostrovom nemajú oficiálne diplomatické vzťahy, pripomína agentúra.



Oudkirková uviedla, že posilnenie taiwanskej obrany je hlavnou prioritou AIT. Tchaj-pej sa však sťažuje, že dodávky zbraní z USA meškajú. "Produkciu amerických zbraní a iných vojenských zariadení zasiahli problémy dodávateľského reťazca počas pandémie. Momentálne ich odstraňujeme," ozrejmila Oudkirková.



Funkčné obdobie riaditeľky Amerického inštitútu na Taiwane (AIT) sa už čoskoro skončí. Jej následníkom je Raymond Greene, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu šéfa misie na americkej ambasáde v Tokiu. Podľa slov Oudkirkovej je Greene s problematikou Taiwanu "dobre oboznámený".