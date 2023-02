USA: Na Ukrajine zahynulo už zhruba 9000 vagnerovcov

Washington 18. februára (TASR) - Približne 9000 príslušníkov ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Vagnerova skupina už prišlo podľa odhadov vlády Spojených štátov o život vo vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá o tom informovala v sobotu.



Takmer polovica z týchto mužov pritom zahynula od polovice decembra minulého roka, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok miestneho času v Bielom dome.



Z poznatkov amerických tajných služieb podľa neho ďalej vyplýva, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022 bolo zranených alebo zahynulo približne 30.000 vagnerovcov. Údaje z vojnovej zóny často nebolo možné nezávisle overiť, píše DPA.



"So svojimi regrútmi - zväčša väzňami - zaobchádzajú v podstate ako s potravou pre delá. Doslova ich hádžu do mlynčeka na mäso, neľudským spôsobom, bez váhania," povedal Kirby v súvislosti s Vagnerovou skupinou.



Odvolal sa pritom na v súčasnosti prebiehajúce ťažké boje o východoukrajinské mesto Bachmut, kde sú vagnerovci v nasadení.



Britské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že počet zabitých vojakov na ruskej strane od začiatku vojny sa pohybuje v rozpätí od 40.000 do 60.000. Celkový počet mŕtvych a zranených na ruskej strane odhaduje Londýn na 175.000 až 200.000. V prípade žoldnierov z Vagnerovej skupiny sa "miera strát" pohybuje na úrovni až 50 percent, cituje DPA.