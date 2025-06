USA nabádajú svojich občanov v Katare na zvýšenú ostražitosť

Dauha 23. júna (TASR) - Veľvyslanectvo USA v katarskej Dauhe vyzvalo v pondelok Američanov zdržiavajúcich sa v tejto krajine, aby sa okamžite „ukryli“. Obzvlášť ostražití majú byť po americkom bombovom útoku na iránske jadrové zariadenia, informuje TASR podľa správ agentúry DPA a stanice Sky News.



Američania by si v súlade s pokynmi ambasády mali v Katare dobre všímať svoje okolie, byť nenápadní, sledovať tamojšie médiá a riadiť sa pokynmi tamojších úradov. Vyhýbať sa majú demonštráciám, verejným zhromaždeniam aj lokalitám so zvýšenou prítomnosťou polície a opatrní by mali byť aj na miestach verejne spájaných s USA.



Ambasáda ozrejmila, že obdobné pokyny vydala aj pre zamestnancov svojho veľvyslanectva v Katare. Ako približuje agentúra DPA, ministerstvo zahraničných vecí USA už skôr vyzvalo Američanov na celom svete na zvýšenú ostražitosť.



Po americkej ambasáde adresovala rovnakú výzvu svojim občanom v Katare aj britská vláda. Britské ministerstvo zahraničných vecí na nich nich apelovalo, aby sa taktiež „ukryli“ na bezpečnom mieste.



Na správu americkej ambasády medzičasom zareagovala katarská vláda. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí priblížil, že obdobné odporúčania pre svojich občanov vydali už viaceré veľvyslanectvá. Zdôraznil však, že tieto výzvy na preventívnu ostražitosť „nemusia nevyhnutne odrážať existenciu konkrétnych hrozieb“ v Katare, pričom situáciu v tejto krajine označil za „stabilnú“.



Dodal, že tamojšie úrady situáciu pozorne sledujú, pričom sú pripravené prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti ľudí vo svojej krajine a verejnosť v takom prípade informovať.