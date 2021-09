VLAK ZO SEATTLU DO CHICAGA SA VYKOĽAJIL: Najmenej 3 ľudia zomreli

Ľudia pomáhajú na mieste vykoľajenia vlaku Amtrak v sobotu 25. septembra 2021 v severo-centrálnej časti štátu Montana. Pri vykoľajení vlaku medzi Seattlom a Chicagom v sobotu došlo k zraneniu viacerých osôb. Foto: TASR/AP

Joplin 26. septembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v sobotu popoludní miestneho času pri vykoľajení osobného vlaku spoločnosti Amtrak, ktorý premáva medzi americkými mestami Seattle a Chicago. Vlak havaroval na severe centrálnej časti štátu Montana. Informoval o tom úrad šerifa okresu Liberty.Dispečerka Starr Tylerová povedala pre AP, že pri vykoľajení prišli o život traja ľudia. Ďalšie podrobnosti nemala. Spoločnosť Amtrak vo vyhlásení napísala, že mnoho ľudí je zranených.Vozne vlaku s názvom Empire Builder, ktorý premáva zo Seattlu do Chicaga, sa vykoľajilo v sobotu o 16.00 h neďaleko obce Joplin v štáte Montana, asi 48 kilometrov od hranice z Kanadou, napísal hovorca Amtraku Jason Abrams vo vyhlásení.Vo vlaku sa viezlo 146 cestujúcich a 16 členov posádky. Vlak pozostával z dvoch lokomotív a desiatich vozňov, z nich sedem sa vykoľajilo, spresnil Abrams.Amtrak spolupracoval s miestnymi úradmi pri prevoze ranených do nemocnice a pri bezpečnej evakuácii všetkých ostatných pasažierov.Fotografie na sociálnych sieťach zachytávali niekoľko vozňov prevrátených na boku. A tiež desiatky ľudí, stojacich alebo sediacich pri trati, niektorí mali batožinu.Na záberoch bolo vidieť slnečnú oblohu a vyzeralo to tak, že nehoda sa stala na rovnom úseku trate.