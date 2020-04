Najmladšou obeťou koronavírusu sa pravdepodobne stal novorodenec

New York 2. apríla (TASR) - Len 6-týždňový novorodenec zo Spojených štátov sa pravdepodobne stal najmladšou obeťou nového koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na vyhlásenie guvernéra amerického štátu Connecticut Neda Lamonta o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Guvernér na Twitteri uviedol, že novorodenec "bol do nemocnice dovezený v bezvedomí ešte ku koncu minulého týždňa, avšak nepodarilo sa ho oživiť".



Podľa Lamontových slov testy minulú noc preukázali, že novorodenec "bol nakazený ochorením COVID-19", ktorého pôvodcom je nový koronavírus.



"Je to zdrvujúce. Predpokladáme, že ide celkovo o jeden z najmladších životov stratených v súvislosti s COVID-19," dodal guvernér.



USA sú z hľadiska pandémie momentálne najviac zasiahnutou krajinou na svete. Podľa dostupných informácií evidujú už viac ako 205.000 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet úmrtí počas pandémie prekročil v Spojených štátoch v stredu skoro ráno 4000, čo je viac ako dvojnásobok počtu spred troch dní.