Súd rozhodol, že Trump musí ukázať daňové priznania prokurátorovi

Washington 9. júla (TASR) - Americký Najvyšší súd rozhodol vo štvrtok v prospech hlavného prokurátora newyorskej mestskej časti Manhattan, ktorý žiadal, aby mu prezident Donald Trump poskytol svojej daňové priznania, píše agentúra AP.



Newyorský prokurátor Cyrus Vance požadoval Trumpove daňové priznania v prípade peňazí, ktoré mal Trump údajne vyplatiť svojim dvom bývalým milenkám za ich mlčanlivosť.



Za návrh prokurátora hlasovali siedmi z deviatich sudcov Najvyššieho súdu, dvaja boli proti. Za hlasovali aj Neil Gorsuch a Brett Kavanaugh, ktorých do funkcie nominoval Trump.



Prezident v reakcii uviedol, že čelí "politickej perzekúcii".



"Musím pokračovať v boji v politicky skorumpovanom New Yorku. Nie je to voči tejto administratíve fér," napísal Trump na Twitteri podľa agentúry DPA.



Odovzdanie daňových priznaní môže ešte niekoľko týždňov trvať. Na dokumenty má podľa verdiktu Najvyššieho súdu nárok jedine Vance. O daňové priznania má záujem aj demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov, uviedla agentúra Reuters.



Trumpovi právnici sa bránili tvrdením, že ich klient má ako súčasný prezident imunitu pred vyšetrovaním. Dokonca uviedli, že Trumpa by prokuratúra nemala právo vyšetrovať, ani keby niekoho zastrelil priamo na hlavnej newyorskej ulici Piata avenue. Súd tento argument zamietol, píše Reuters.