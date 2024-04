Najvyšší súd USA rozhoduje o imunite Trumpa voči trestnému stíhaniu

Washington 25. apríla (TASR) - Najvyšší súd USA vo štvrtok pojednával o tom, či sa na bývalého prezidenta Donalda Trumpa vzťahuje imunita voči trestnému stíhaniu za činy z obdobia, keď pôsobil vo funkcii. Rozhodnutie súdu by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Sudcovia tým, že sa týmto prípadom začali zaoberať, oddialili proces s Trumpom v prípade obžaloby z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých zvíťazil jeho protivník Joe Biden.



Trumpov právny zástupca John Sauer na súde uviedol, že bez prezidentskej imunity pred trestným stíhaním nemôže výkon funkcie prezidenta v súčasnej podobe existovať.



Trump pre médiá povedal, že sudca mu nedovolil zúčastniť sa na pojednávaní Najvyššieho súdu. "Rád by som tam bol, mal by som tam byť, sudca však nedovolí, aby sa tak stalo," vyhlásil Trump, ktorý sa vo štvrtok v New Yorku zúčastnil na pojednávaní v inom procese, kde je obžalovaný z podplácania pornoherečky. Exprezident (2017-21), ktorý sa v novembrových voľbách uchádza o znovuzvolenie, čelí viacerým súdnym konaniam.



Otázka, či má exprezident imunitu pred trestným stíhaním, nie je v americkom súdnom systéme zodpovedaná, pretože až do čias Trumpa nebol z trestného činu obžalovaný žiadny prezident, pripomína AFP.



Osobitný prokurátor Jack Smith vlani v auguste Trumpa obžaloval zo snahy o zvrátenie výsledkov volieb. Proces sa mal pôvodne začať v marci tohto roka. Trumpovi právnici však podali viacero žiadostí o jeho posunutie, ktoré obhajovali aj tvrdením, že prezident má absolútnu imunitu. Dva súdy nižšej inštancie tieto tvrdenia odmietli, Najvyšší súd však vo februári súhlasil, že prípad otvorí.



Trumpovi priaznivci vtrhli 6. januára 2021 do sídla Kongresu vo Washingtone, kde sa zákonodarcovia zišli, aby formálne potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Republikán Trump ešte ako úradujúci prezident predtým pri prejave vyzval svojich priaznivcov, aby sa vydali ku Kapitolu a dali najavo svoj nesúhlas. V dôsledku nepokojov zahynulo päť ľudí.