USA nakrátko pozastavili dodávky zbraní na Ukrajinu

Washington/Kyjev 4. februára (TASR) - Spojené štáty v uplynulých dňoch nakrátko pozastavili dodávky zbraní na Ukrajinu pred tým, než ich cez víkend znovu obnovili, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na štyroch nemenovaných predstaviteľov. Dodávky boli podľa dvoch z nich obnovené po tom, ako Biely dom ustúpil od svojho pôvodného rozhodnutia zastaviť všetku pomoc Ukrajine, píše TASR.



Od začiatku vojny na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadlo Rusko, USA poskytli Kyjevu vojenskú pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov - vrátane delostreleckých systémov, munície a protitankových striel.



Táto americká pomoc mala podľa Reuters na konflikt významný vplyv. Ukrajinské sily pomocou dodaného vybavenia spôsobili ruským jednotkám a technike značné straty. Sťahovanie zásob z amerických skladov však tiež vyvolalo obavy o dlhodobú udržateľnosť vojenskej pomoci zo strany USA.



Nová administratíva prezidenta Donalda Trumpa je podľa amerického predstaviteľa rozdelená na frakcie, ktoré sa rozchádzajú v názore na to, do akej miery by USA mali naďalej pomáhať Kyjevu cez dodávky z amerických zásob.



Bezprostredne nie je jasné, či Trumpova vláda oficiálne uzná, že dodávky zbraní nakrátko pozastavila a následne zase obnovila. Biely dom zatiaľ na žiadosť o vyjadrenie neodpovedal.



Trump od nástupu do funkcie nové balíky pomoci pre Ukrajinu neoznámil. Za jeho predchodcu Joea Bidena bola vojenskú pomoc sčasti zaistená vďaka využitiu istej právomoci, ktorá prezidentovi USA umožňuje urýchlene presunúť zbrane a vybavenie z amerických zásob do zahraničných krajín bez potreby súhlasu Kongresu. Podľa Reuters sa predpokladalo, že zásielky schválené Bidenom budú naďalej prúdiť aj niekoľko mesiacov kvôli ich doterajšiemu meškaniu.