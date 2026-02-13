< sekcia Zahraničie
USA naliehajú na Taiwan, aby zvýšil výdavky na obranu
Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu a najväčším dodávateľom zbraní. V prípade konfliktu s Čínou by Taiwan bol vo veľkej miere závislý od podpory USA.
Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) – Desiatky zákonodarcov zo Spojených štátov vo štvrtok vyzvali taiwanské politické strany, aby podporili návrh na zvýšenie výdavkov na obranu tohto ostrova. Zároveň upozornili, že hrozba zo strany Číny nikdy nebola väčšia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Taiwan v uplynulom desaťročí vynaložil miliardy dolárov na modernizáciu svojej armády, ale je pod silným tlakom USA, aby urobil viac na ochranu pred rastúcou hrozbou zo strany Číny, ktorá tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia, a nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.
Taiwanský prezident Laj Čching-te navrhol dodatočné výdavky na obranu vo výške 33,56 miliardy eur na obdobie ôsmich rokov, no parlament, v ktorom má väčšinu opozícia, tento plán od začiatku decembra desaťkrát zablokoval.
V liste z 12. februára, ktorý podpísalo 37 republikánskych a demokratických členov Senátu a Snemovne reprezentantov, sa uvádza, že Spojené štáty a Taiwan „musia urobiť viac, aby odradili agresiu Čínskej ľudovej republiky“. Čínsky prezident „Si Ťin-pching sústreďuje všetky prvky moci ČĽR na kontrolu Taiwanu“, uviedli ďalej zákonodarcovia.
„Si dúfa, že to dosiahne prostredníctvom nelegálnych, donucovacích, agresívnych a klamlivých operácií, ktoré podkopávajú odhodlanie Taiwanu klásť odpor,“ uviedli s tým, že čínsky líder je podľa nich naďalej ochotný použiť vojenskú silu na dosiahnutie svojho cieľa.
Zákonodarcovia ocenili „dôležitý pokrok“ Taiwanu pri posilňovaní obrany, no v liste upozorňujú, že bez výrazného zvýšenia obranných výdavkov na úroveň navrhovanú v osobitnom rozpočte taiwanského prezidenta by tento pokrok nemusel byť dostatočný.
