Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
USA napriek prímeru opäť útočili na ciele v Iráne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán 28. mája (TASR) - Napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny Spojené štáty podľa správ médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu, informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Bližšie podrobnosti o rozsahu útokov neboli bezprostredne známe. Ako ďalej uviedla stanica CNN, americká armáda okrem toho zachytila drony vystrelené z Iránu. Podľa CBS News americký predstaviteľ uviedol, že prímerie v v konflikte na Blízkom východe, ktoré platí od začiatku apríla, je naďalej v platnosti.

Len pred niekoľkými dňami však v oblasti Hormuzského prielivu došlo k vzájomným útokom bojujúcich strán. Krátko pred správami amerických médií boli z oblasti juhu Iránu hlásené ďalšie výbuchy, píše DPA.

Východne od mesta Bandar Abbás pri Hormuzskom prielive bolo v noci počuť tri explózie, informovala aj iránska tlačová agentúra Fárs na platforme Telegram. Aktivovaná pritom bola aj protivzdušná obrana.

Bandar Abbás je hlavným mestom provincie Hormozgán a považuje sa za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu.
