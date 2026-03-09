< sekcia Zahraničie
USA nariadili časti zamestnancov veľvyslanectva opustiť Saudskú Arábiu
Saudská Arábia sa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán pred niečo vyše týždňom niekoľkokrát stala terčom iránskych protiútokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington /Dauha/Kuvajt/ Manáma 9. marca (TASR) — Ministerstvo zahraničných vecí USA v nedeľu vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu súvisiacu s útokmi na Irán nariadilo zamestnancom amerického veľvyslanectva v Saudskej Arábii, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, aby opustili krajinu. Nariadenie sa týka aj ich rodinných príslušníkov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.
Rezort diplomacie už pred niekoľkými dňami povolil týmto zamestnancom opustiť Saudskú Arábiu, no rozhodnutie ponechal na nich.
Ministerstvo v aktualizovanom odporúčaní vyzvalo tiež Američanov, aby prehodnotili cestovanie do Saudskej Arábie, vo všeobecnosti ich však od neho neodrádza.
Saudská Arábia sa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán pred niečo vyše týždňom niekoľkokrát stala terčom iránskych protiútokov. Sídlo amerického veľvyslanectva v hlavnom meste Rijád zasiahli 3. marca dva drony. Podľa saudskoarabského ministerstva obrany útok spôsobil menší požiar a materiálne škody, no nevyžiadal si žiadne zranenia ani obete, keďže budova bola v tom čase prázdna.
Drony minulý týždeň spôsobili škody aj na objektoch amerických veľvyslanectiev v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.
Iránsky prezident Masúd Pezeškijan sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za odvetné útoky, neskôr však povedal, že Irán bude „nútený reagovať“, ak z ich územia budú vedené útoky na Irán.
Tieto útoky pokračovali aj v noci na pondelok v čase, keď 88-členné Zhromaždenie znalcov zvolilo Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu.
V katarskom hlavnom meste Dauha bolo v pondelok počuť niekoľko výbuchov, informovali novinári agentúry AFP. Katarské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana reagovala na raketový a dronový útok.
Útoku raketami a dronmi bol podľa ministerstva obrany vystavený v noci na pondelok aj Kuvajt. V nedeľu bolo na Katar vypálených sedem rakiet a päť dronov, dodal rezort obrany.
Niekoľko ľudí v nedeľu utrpelo zranenia pri útoku iránskeho dronu na bahrajnský ostrov Sitra, uviedlo ministerstvo vnútra. Podľa novinárov agentúry AFP bolo počuť dva silné výbuchy. V dôsledku útoku dronov došlo k poškodeniu niekoľko domov.
Rezort diplomacie už pred niekoľkými dňami povolil týmto zamestnancom opustiť Saudskú Arábiu, no rozhodnutie ponechal na nich.
Ministerstvo v aktualizovanom odporúčaní vyzvalo tiež Američanov, aby prehodnotili cestovanie do Saudskej Arábie, vo všeobecnosti ich však od neho neodrádza.
Saudská Arábia sa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán pred niečo vyše týždňom niekoľkokrát stala terčom iránskych protiútokov. Sídlo amerického veľvyslanectva v hlavnom meste Rijád zasiahli 3. marca dva drony. Podľa saudskoarabského ministerstva obrany útok spôsobil menší požiar a materiálne škody, no nevyžiadal si žiadne zranenia ani obete, keďže budova bola v tom čase prázdna.
Drony minulý týždeň spôsobili škody aj na objektoch amerických veľvyslanectiev v Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.
Iránsky prezident Masúd Pezeškijan sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za odvetné útoky, neskôr však povedal, že Irán bude „nútený reagovať“, ak z ich územia budú vedené útoky na Irán.
Tieto útoky pokračovali aj v noci na pondelok v čase, keď 88-členné Zhromaždenie znalcov zvolilo Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu.
V katarskom hlavnom meste Dauha bolo v pondelok počuť niekoľko výbuchov, informovali novinári agentúry AFP. Katarské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana reagovala na raketový a dronový útok.
Útoku raketami a dronmi bol podľa ministerstva obrany vystavený v noci na pondelok aj Kuvajt. V nedeľu bolo na Katar vypálených sedem rakiet a päť dronov, dodal rezort obrany.
Niekoľko ľudí v nedeľu utrpelo zranenia pri útoku iránskeho dronu na bahrajnský ostrov Sitra, uviedlo ministerstvo vnútra. Podľa novinárov agentúry AFP bolo počuť dva silné výbuchy. V dôsledku útoku dronov došlo k poškodeniu niekoľko domov.