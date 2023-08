USA nariadili čiastočnú evakuáciu svojho veľvyslanectva v Nigeri

Washington 3. augusta (TASR) - Spojené štáty v stredu nariadili čiastočnú evakuáciu svojho veľvyslanectva v Nigeri. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako v tejto africkej krajine minulý týždeň po zosadení prezidenta prevzala moc vojenská junta. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Evakuácia sa týka niektorých zamestnancov amerického veľvyslanectva v Niamey a ich rodinných príslušníkov, vyplýva z aktualizovaného cestovného odporúčania amerického rezortu diplomacie.



Ministerstvo zároveň upozornilo amerických občanov, aby necestovali do Nigeru. "Veľvyslanectvo USA v Niamey dočasne znížilo počet svojich zamestnancov, pozastavilo bežné služby a občanom USA v Nigeri je schopné poskytnúť len núdzovú pomoc," píše sa vo vyhlásení.



Spojené štáty ostro odsúdili zvrhnutie nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, no na rozdiel od Francúzska a ďalších európskych krajín nenariadili evakuáciu svojich občanov a nepozastavili pomoc pre túto africkú krajinu v hodnote stoviek miliónov dolárov, píše AFP.



"Spojené štáty odmietajú snahy o zvrátenie ústavného poriadku Nigeru a stoja pri tamojšom ľude... v podpore demokratickej vlády a dodržiavania zásad právneho štátu a ľudských práv," povedal v stredu hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller. USA podľa jeho slov zostávajú "diplomaticky angažované na najvyšších úrovniach".



Miller predtým povedal, že v súčasnosti neexistujú náznaky hrozieb namierených voči Američanom či americkému veľvyslanectvu v Nigeri. Situácia v Niamey je podľa neho "pokojná".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu telefonoval s prezidentom Bazoumom druhýkrát za uplynulé dva dni, uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.



V Nigeri je rozmiestnených asi 1000 amerických vojakov, ktorí pomáhali vláde zosadeného prezidenta Bazouma v boji proti regionálnemu islamistickému povstaniu.



Bazoum (63) bol za prezidenta Nigeru zvolený pred dvoma rokmi, minulý týždeň ho zadržala a zvrhla elitná prezidentská stráž. Jej veliteľ generál Abdourahamane Tiani sa vyhlásil za vodcu krajiny.