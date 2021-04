USA nariadili stiahnutie zamestnancov z veľvyslanectva v Afganistane

Washington 27. apríl (TASR) - Spojené štáty v utorok nariadili zamestnancom svojho veľvyslanectva v Kábule, ktorých činnosť nie je nevyhnutná, aby opustili Afganistan. Ako dôvod uviedli zvyšujúce sa hrozby, informovali agentúry AFP a AP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo stiahnutie všetkých vládnych zamestnancov, ktorých funkcia si nevyžaduje fyzickú prítomnosť v Afganistane.



Ministerstvo takisto občanov USA varovalo v súvislosti s vycestovaním do Afganistanu. Tí, ktorí už v tejto krajine sú a chcú ju opustiť, "by tak mali urobiť čo najskôr prostredníctvom dostupných komerčných letov".



Americký prezident Joe Biden v marci oznámil stiahnutie amerických vojakov v z Afganistanu, ktoré sa má uskutočniť do 11. septembra tohto roka. Odsun amerických vojakov a vojakov NATO sa má oficiálne začať 1. mája, píše AFP.



Veliteľ amerických síl v Afganistane generál Austin Miller však v nedeľu oznámil, že presun amerických vojakov z niektorých oblastí Afganistanu sa už začal.