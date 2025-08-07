< sekcia Zahraničie
USA nariadili svojim občanom opustiť oblasť katastrofy v Zambii
Toto rozhodnutie súvisí s novými zisteniami o prítomnosti nebezpečných a karcinogénnych látok — ako sú arzén, kyanid, urán a ďalšie ťažké kovy — v miestnom vodnom systéme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lusaka 7. augusta (TASR) - Americké veľvyslanectvo v Zambii v stredu nariadilo okamžité stiahnutie všetkých zamestnancov vlády USA z regiónu Kitwe a okolitých obcí. Toto rozhodnutie súvisí s novými zisteniami o prítomnosti nebezpečných a karcinogénnych látok — ako sú arzén, kyanid, urán a ďalšie ťažké kovy — v miestnom vodnom systéme a potenciálne aj vo vzduchu.
Toxický odpad unikol do prítoku jednej z najdlhších riek v krajine, Kafue, 18. februára, keď sa pretrhla hrádza odkaliskového jazera v bani čínskej spoločnosti SinoMetals v severnej Zambii. Do rieky Kafue uniklo približne 50 miliónov litrov toxického odpadu.
Odkalisko sa používalo na zachytávanie odpadu z ťažobného procesu v medenej bani.
Médiá krátko po katastrofe uviedli, že znečistenie sa od priehrady rozšírilo viac ako 100 kilometrov, pričom zabilo ryby i hospodárske zvieratá.
Daná oblasť sa nachádza približne 285 kilometrov severne od hlavného mesta Lusaka a je centrom produkcie medi v Zambii, do ktorej investovali aj viaceré čínske firmy.
V príspevku veľvyslanectva USA sa neuvádza, koľkých ľudí sa príkaz týka. Zambijská vláda sa k nemu bezprostredne nevyjadrila ani nevydala podobné odporúčanie pre svojich občanov.
V povodí rieky Kafue, ktorá slúži aj ako zdroj pitnej vody, zavlažovania a rybolovu, pritom žije približne 60percent populácie Zambie - asi 12 miliónov ľudí. Únik toxických látok z odkaliska tak môže mať nielen ekologické, ale aj sociálne dôsledky.
Toxický odpad unikol do prítoku jednej z najdlhších riek v krajine, Kafue, 18. februára, keď sa pretrhla hrádza odkaliskového jazera v bani čínskej spoločnosti SinoMetals v severnej Zambii. Do rieky Kafue uniklo približne 50 miliónov litrov toxického odpadu.
Odkalisko sa používalo na zachytávanie odpadu z ťažobného procesu v medenej bani.
Médiá krátko po katastrofe uviedli, že znečistenie sa od priehrady rozšírilo viac ako 100 kilometrov, pričom zabilo ryby i hospodárske zvieratá.
Daná oblasť sa nachádza približne 285 kilometrov severne od hlavného mesta Lusaka a je centrom produkcie medi v Zambii, do ktorej investovali aj viaceré čínske firmy.
V príspevku veľvyslanectva USA sa neuvádza, koľkých ľudí sa príkaz týka. Zambijská vláda sa k nemu bezprostredne nevyjadrila ani nevydala podobné odporúčanie pre svojich občanov.
V povodí rieky Kafue, ktorá slúži aj ako zdroj pitnej vody, zavlažovania a rybolovu, pritom žije približne 60percent populácie Zambie - asi 12 miliónov ľudí. Únik toxických látok z odkaliska tak môže mať nielen ekologické, ale aj sociálne dôsledky.