< sekcia Zahraničie
USA nasadí v Karibskom mori armádu na boj proti drogovým kartelom
Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Spojené štáty nariadili nasadenie vzdušných a námorných síl do južnej časti Karibského mora s cieľom riešiť hrozby zo strany latinskoamerických drogových kartelov. Agentúra Reuters o tom vo štvrtok informovala s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s týmto prípadom, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump chcel už dlhšie využiť armádu na boj proti drogovým gangom v Latinskej Amerike, ktoré označil za globálne teroristické organizácie. Ministerstvo obrany teraz podľa zdrojov Reuters dostalo pokyn predstaviť možnosti, ako to zrealizovať.
Jeden zo zdrojov agentúry uviedol, že nasadenie vojenských prostriedkov bude zahŕňať niekoľko špionážnych lietadiel P-8 Poseidon, najmenej jednu vojnovú loď a aspoň jednu útočnú ponorku.
Operácia bude podľa neho trvať niekoľko mesiacov a odohrávať sa bude v medzinárodnom vzdušnom priestore a v medzinárodných vodách. Námorné prostriedky môžu byť použité nielen na vykonávanie spravodajských a sledovacích aktivít, ale aj ako odrazový mostík pre prípadné cielené údery, dodal úradník.
Reuters pripomína, že boj proti drogovým kartelom je jedným z hlavných deklarovaných cieľov Trumpovej administratívy a súčasťou snáh o obmedzenie migrácie a zabezpečenie južnej hranice USA.
V uplynulých mesiacoch nasadil Biely dom najmenej dve vojnové lode s cieľom zabezpečiť hranice a bojovať proti pašovaniu drog. Trump tiež ponúkol vyslanie amerických vojakov do Mexika, aby pomohli v boji proti pašovaniu drog, čo Mexiko odmietlo, dodáva Reuters.
Americký prezident Donald Trump chcel už dlhšie využiť armádu na boj proti drogovým gangom v Latinskej Amerike, ktoré označil za globálne teroristické organizácie. Ministerstvo obrany teraz podľa zdrojov Reuters dostalo pokyn predstaviť možnosti, ako to zrealizovať.
Jeden zo zdrojov agentúry uviedol, že nasadenie vojenských prostriedkov bude zahŕňať niekoľko špionážnych lietadiel P-8 Poseidon, najmenej jednu vojnovú loď a aspoň jednu útočnú ponorku.
Operácia bude podľa neho trvať niekoľko mesiacov a odohrávať sa bude v medzinárodnom vzdušnom priestore a v medzinárodných vodách. Námorné prostriedky môžu byť použité nielen na vykonávanie spravodajských a sledovacích aktivít, ale aj ako odrazový mostík pre prípadné cielené údery, dodal úradník.
Reuters pripomína, že boj proti drogovým kartelom je jedným z hlavných deklarovaných cieľov Trumpovej administratívy a súčasťou snáh o obmedzenie migrácie a zabezpečenie južnej hranice USA.
V uplynulých mesiacoch nasadil Biely dom najmenej dve vojnové lode s cieľom zabezpečiť hranice a bojovať proti pašovaniu drog. Trump tiež ponúkol vyslanie amerických vojakov do Mexika, aby pomohli v boji proti pašovaniu drog, čo Mexiko odmietlo, dodáva Reuters.