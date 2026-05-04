USA nasadia do operácie v Hormuze torpédoborce a 15.000 vojakov
Operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a CENTCOM ako súčasť Maritime Freedom Construct (MFC), novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA.
Autor TASR
Tampa/Washington 4. mája (TASR) — Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Informovala o tom televízia Sky News.
„Vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, viacúčelové bezpilotné platformy a 15.000 vojakov,“ uviedlo CENTCOM vo vyhlásení.
„Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal admirál Brad Cooper, veliteľ CENTCOM.
Operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a CENTCOM ako súčasť Maritime Freedom Construct (MFC), novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu plavby a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je Projekt sloboda.
Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začne sa v pondelok ráno miestneho a jeho cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perzskom zálive. Vzťahuje sa však iba na lode z krajín, ktoré nie sú zapojené do tohto konfliktu.
Predseda výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v reakcii uviedol, že Teherán bude akékoľvek zasahovanie USA do premávky lodí cez Hormuzský prieliv považovať za porušenie prímeria.
Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Agentúra Bloomberg cez víkend s odvolaním sa na údaje o sledovaní pohybu lodí informovala, že lodná doprava v prielive sa takmer úplne zastavila.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social napísal, že návrh preskúma, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný. Iránske ministerstvo zahraničných veci v nedeľu uviedlo, že USA doručili svoju odpoveď a Teherán ju podrobne analyzuje.
