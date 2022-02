USA nasadia na obranu SAE torpédoborec a moderné bojové lietadlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 2. februára (TASR) - Americká armáda nasadí torpédoborec a najmodernejšie bojové lietadlá, aby ochránila Spojené arabské emiráty (SAE) pred útokmi jemenských povstalcov. Oznámilo to v stredu veľvyslanectvo Spojených štátov v SAE, informuje agentúra AFP.Washington tento krok, ktorý má "", oznámil po utorňajšom telefonickom rozhovore ministra obrany USA Lloyda Austina s korunným princom SAE Muhammadom ibn Zájd Nahajánom.Vyslanie torpédoborca a bojových lietadiel je "", uvádza sa vo vyhlásení Pentagónu.Spojené arabské emiráty sa v posledných týždňoch stali terčom opakovaných vzdušných útokov vzbúrencov z neďalekého Jemenu.Agentúra AP uvádza, že Spojené štáty v tejto súvislosti zvažujú zaviesť voči jemenským povstalcom, tzv. húsíom, a ich hlavným predstaviteľom nové finančné sankcie, ktoré by mohli zverejniť už tento týždeň.Protivzdušná obrana SAE v noci na pondelok zachytila a zničila balistickú strelu vypálenú jemenskými povstalcami. Kusy rakety dopadli do neobývanej oblasti a nedošlo k žiadnym obetiam. Išlo už tretí takýto incident v priebehu januára.Pri prvom útoku dronov na medzinárodné letisko a ropné zariadenie v metropole SAE Abú Zabí zahynuli 17. januára traja zahraniční robotníci. Ďalšie dve rakety, vystrelené z Jemenu o týždeň neskôr, sa podarilo zneškodniť.SAE sú súčasťou vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorá podporuje jemenskú vládu v boji proti húsíom. V roku 2019 SAE stiahli svoje vojenské jednotky z Jemenu, no stále poskytujú podporu lokálnym milíciám bojujúcim proti povstalcom.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď sa húsíovia zmocnili hlavného mesta Saná. V dôsledku konfliktu zahynulo už približne 377.000 ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť svoje domovy.