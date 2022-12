USA nasadia v Estónsku vojakov v rámci posilnenia NATO

Tallinn 8. decembra (TASR) - Spojené štáty do Estónska vyšlú v najbližších týždňoch ďalších vojakov a posilnia tak východné krídlo NATO. Vo štvrtok to oznámilo estónske ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V Estónsku bude nasadená pešia rota, v podmienkach americkej armády ju tvorí 80 až 250 vojakov, uviedol vo vyhlásení estónsky rezort obrany. Doplní ju salvový raketomet HIMARS a súvisiace veliteľské a riadiace zariadenia a systémy.



"Toto rozhodnutie predstavuje významné posilnenie rotačnej vojenskej prítomnosti USA v Estónsku a pobaltských štátoch," povedal estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Podľa jeho slov "to dokazuje dlhodobý záväzok Spojených štátov k bezpečnosti nášho regiónu".



Estónsko minulý týždeň oznámilo, že od Spojených štátov kúpi šesť salvových raketometov HIMARS vrátane munície za viac ako 200 miliónov dolárov. Pôjde o historicky najväčší nákup zbraní v Estónsku.