< sekcia Zahraničie
USA nasadili k pobrežiu Venezuely najmenej sedem vojenských lodí
Administratíva Donalda Trumpa využíva obzvlášť tvrdú rétoriku na adresu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Caracas/Washington 28. augusta (TASR) - Americké ministerstvo obrany nasadilo do vôd v okolí Strednej a Južnej Ameriky nezvyčajne veľkú flotilu vojenských lodí. Podľa informácií denníka Financial Times (FT) sa týmto krokom administratíva prezidenta Donalda Trumpa snaží zintenzívniť svoje úsilie v boji proti obchodovaniu s drogami, píše TASR.
Americké vojenské námorníctvo podľa informácií denníka poslalo k pobrežiam Latinskej Ameriky najmenej sedem lodí vrátane troch torpédoborcov schopných vypáliť riadené rakety, obojživelnej výsadkovej lode a krížnika. Podľa zdroja FT bola do oblasti nasadená aj útočná ponorka s jadrovým pohonom.
Denník napísal, že vojnové lode USS Jason Dunham a USS Gravely sú nasadené pri pobreží Venezuely, zatiaľ čo torpédoborec USS Sampson sa v súčasnosti nachádza v Tichom oceáne južne od Panamy. Obojživelná výsadková loď USS Iwo Jima spoločne s dvomi podpornými plavidlami a viac ako 4500-členným vojenským personálom je údajne na ceste do oblasti. Najmenej päť z nasadených plavidiel je podľa FT vyzbrojených strelami dlhého doletu Tomahawk.
Administratíva Donalda Trumpa využíva obzvlášť tvrdú rétoriku na adresu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Opakovane ho nazvala „nelegitímnym prezidentom“ a obvinila ho z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu.
Maduro v reakcii oznámil nasadenie 15.000 vojakov k hranici s Kolumbiou. Kolumbijský prezident Gustavo Petro medzičasom naznačil, že v prípade napadnutia susednej Venezuely Spojenými štátmi by jej mohli jej ozbrojené sily pomôcť.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová minulý týždeň pri otázke, či Spojené štáty plánujú nasadiť vojakov do Venezuely, uviedla, že prezident Trump „je pripravený využiť všetky prostriedky americkej moci, aby zabránil prísunu drog do krajiny“.
Podľa hovorcu Pentagónu Seana Parnella si boj proti drogám vyžaduje „úsilie celej vlády a dôkladnú koordináciu s regionálnymi partnermi“. Parnell tvrdí, že sa Trump snaží „eliminovať schopnosť týchto kartelov ohrozovať územie a bezpečnosť USA“.
USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident Spojené štáty obvinil zo snahy o zmenu režimu v jeho krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícov príslušníkov milícií.
Americké vojenské námorníctvo podľa informácií denníka poslalo k pobrežiam Latinskej Ameriky najmenej sedem lodí vrátane troch torpédoborcov schopných vypáliť riadené rakety, obojživelnej výsadkovej lode a krížnika. Podľa zdroja FT bola do oblasti nasadená aj útočná ponorka s jadrovým pohonom.
Denník napísal, že vojnové lode USS Jason Dunham a USS Gravely sú nasadené pri pobreží Venezuely, zatiaľ čo torpédoborec USS Sampson sa v súčasnosti nachádza v Tichom oceáne južne od Panamy. Obojživelná výsadková loď USS Iwo Jima spoločne s dvomi podpornými plavidlami a viac ako 4500-členným vojenským personálom je údajne na ceste do oblasti. Najmenej päť z nasadených plavidiel je podľa FT vyzbrojených strelami dlhého doletu Tomahawk.
Administratíva Donalda Trumpa využíva obzvlášť tvrdú rétoriku na adresu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Opakovane ho nazvala „nelegitímnym prezidentom“ a obvinila ho z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu.
Maduro v reakcii oznámil nasadenie 15.000 vojakov k hranici s Kolumbiou. Kolumbijský prezident Gustavo Petro medzičasom naznačil, že v prípade napadnutia susednej Venezuely Spojenými štátmi by jej mohli jej ozbrojené sily pomôcť.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová minulý týždeň pri otázke, či Spojené štáty plánujú nasadiť vojakov do Venezuely, uviedla, že prezident Trump „je pripravený využiť všetky prostriedky americkej moci, aby zabránil prísunu drog do krajiny“.
Podľa hovorcu Pentagónu Seana Parnella si boj proti drogám vyžaduje „úsilie celej vlády a dôkladnú koordináciu s regionálnymi partnermi“. Parnell tvrdí, že sa Trump snaží „eliminovať schopnosť týchto kartelov ohrozovať územie a bezpečnosť USA“.
USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident Spojené štáty obvinil zo snahy o zmenu režimu v jeho krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícov príslušníkov milícií.