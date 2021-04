USA nasadili lietadlovú loď na podporu stiahnutia z Afganistanu

Washington 24. apríla (TASR) - Americké ministerstvo obrany nasadilo na Blízkom východe bombardéry B-52 a predĺžilo prítomnosť lietadlovej lode v regióne na podporu stiahnutia amerických vojakov z Afganistanu, uviedol v piatok hovorca rezortu John Kirby.



Podľa jeho slov sa minister obrany Lloyd Austin rozhodol ponechať plavidlo USS Dwight D. Eisenhower v regióne Centrálneho velenia armády USA na dlhšie obdobie, a to v nadväznosti na rozhodnutie prezidenta Joe Bidena stiahnuť do septembra všetky americké sily z Afganistanu.



"A schválil pridanie niektorých bombardérov s dlhým doletom, ktoré budú umiestnené v tomto regióne. Do regiónu dorazili dva zo strojov B-52," uviedol Kirby.



Bombardéry B-52 zvyčajne sídlia v Katare, kde má americká armáda dôležitú základňu, poznamenala agentúra AFP.



Kirby nevylúčil myšlienku, že by bolo možné vyslať ďalšie posily, ktoré by zabezpečili hladké a bezpečné stiahnutie približne 2500 amerických vojakov a ďalších 16.000 civilistov podporujúcich americkú operáciu v Afganistane. V krajine je tiež ďalších 7000 vojakov NATO, ktorí sú závislí od materiálnej a bezpečnostnej podpory USA, dodala AFP.