USA nasadili ukrajinskú Sky Map na ochranu leteckej základne v Arábii
Rijád 22. apríla (TASR) - Americká armáda používa na ochranu leteckej základne princa Sultána v Saudskej Arábii riešenie ukrajinskej spoločnosti Sky Fortress, tvrdia zdroje agentúry Reuters, píše TASR.
Tradičná americká protivzdušná obrana na základni približne 640 kilometrov od Iránu nedokázala zabrániť zničeniu vybavenia v hodnote viac ako 1,3 miliardy dolárov. Útoky iránskych rakiet a dronov tam zničili lietadlo s diaľkovým radarovým detekčným systémom E-3G Sentry, tanker KC-135 Stratotanker a radarovú stanicu AN/TPY-2 ako kľúčový prvok protiraketového systému THAAD.
Podľa zdrojov Reuters sa preto nasadenie ukrajinského systému Sky Map stalo kriticky nevyhnutné.
Prezident Donald Trump 13. marca verejne ubezpečil, že Spojené štáty „nepotrebujú pomoc“ Ukrajiny v boji proti dronom. Skutočné bojové straty však prinútili Pentagón prehodnotiť tento prístup. Účinnosť ukrajinských technológií dlhodobo preveruje obrana voči ruskej agresii.
Podľa zdrojov sú ukrajinskí dôstojníci na základni už niekoľko týždňov a školia amerických kolegov v používaní služby Sky Map. Údajne sa stala hlavnou platformou velenia a riadenia používanou ukrajinskou armádou.
Na prehľadnom paneli poskytuje mapy a videostreamy, kde syntetizuje údaje z radarov a senzorov na identifikáciu hrozieb. Spoločnosť Sky Fortress v roku 2022 založili ukrajinskí inžinieri s väzbami na armádu, ktorí po celej Ukrajine rozmiestnili viac ako 10.000 akustických senzorov na detekciu útokov ruských dronov.
Situácia odráža čoraz zjavnejšiu realitu na modernom bojisku: lacné a masovo vyrábané drony sa stávajú veľkou hrozbou a tomu sa musia rýchlo prispôsobovať obranné technológie.
Biely dom a Pentagón posunuli otázky o tejto záležitosti americkému regionálnemu veleniu, ktoré prevádzkuje uvedenú leteckú základňu. To sa k informácii odmietlo vyjadriť, rovnako ako spoločnosť Sky Fortress. Na žiadosť o komentár nereagovala ani kancelária prezidenta Ukrajiny.
