USA: Naše sily na Blízkom východe sú aj naďalej iba v obrannej pozícii

Washington 17. júna (TASR) - Biely dom v noci na utorok uviedol, že americké sily na Blízkom východe zostávajú iba v obrannej pozícii napriek eskalácii konfliktu medzi Iránom a Izraelom a výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa na evakuáciu Teheránu. Tá vyvolala špekulácie o tom, že Spojené štáty sa chystajú pridať k izraelským útokom na Irán. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Hovorca Bieleho domu Alex Pfeiffer na sociálnej sieti X odmietol tvrdenia, že USA útočia na Irán. „To nie je pravda. Americké sily zachovávajú svoje obranné postavenie a to sa nezmenilo,“ napísal. V podobnom duchu sa v televízii Fox News vyjadril aj minister obrany Pete Hegseth.



Šéf Pentagónu predtým potvrdil, že nariadil nasadiť dodatočné vojenské kapacity na Blízky východ. Do oblasti smeruje lietadlová loď USS Nimitz. Agentúra Reuters tiež informovala o pohybe amerických lietadiel určených na doplňovanie paliva vo vzduchu.



Pre napätie na Blízkom východe sa Trump predčasne vráti do Washingtonu zo summitu skupiny G7 v Kanande. Podľa denníka New York Times stojí pred voľbou, či priamo vstúpiť do konfliktu, alebo sa aj naďalej držať stranou. Noviny pripomínajú, že americké prostriedky sú potrebné na zničenie iránskeho podzemného opevneného zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordó. Komplex dokážu zničiť iba špeciálne bomby vyvinuté na ničenie podzemných bunkrov, ktoré na miesto môžu dopraviť americké strategické bombardéry.