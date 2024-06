NATO hovorí o sankciách pre Čínu, pokiaľ bude podporovať Rusko

Washington 17. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Washingtonu uviedol, že Aliancia by mala od Číny vyžadovať finančnú kompenzáciu za pomoc Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a AP.



Stoltenberg pricestoval do Spojených štátov v súvislosti s júlovým summitom NATO, ktorý sa bude konať pri príležitosti 75. výročia jeho založenia. Ďalšou témou bude podpora pre Ukrajinu vo vojne proti Rusku. Exprezident Donald Trump ako kandidát republikánskej strany má totiž v porovnaní s prezidentom Joeom Bidenom skeptický postoj k podpore Ukrajiny.



Generálny tajomník NATO pred stretnutím s prezidentom Joeom Bidenom venoval pozornosť aj Číne. Obvinil ju zo spolupráce s Ruskom a podpory ruského obranného priemyslu, čím zhoršuje konflikt na Ukrajine. Prezident Si Ťin-pching "sa snaží vytvoriť dojem, že sa v rámci konfliktu drží v úzadí, aby sa tak vyhol sankciám a zabezpečil plynulý chod obchodov," uviedol šéf NATO a dodal, že Čína svojimi krokmi aj napriek tomu podporuje konflikt a zároveň sa snaží udržať dobré vzťahy so Západom. "Peking nemôže mať oboje. V nejakom bode, pokiaľ nezmení svoje smerovanie, musia spojenci žiadať kompenzáciu," dodal Stoltenberg.



Čína na podobné vyjadrenia reaguje, že ani jednej krajine v rámci konfliktu neposiela smrtiace zbrane na rozdiel od krajín Západu.



Počas návštevy Washingtonu Stoltenberg zhrnul plnenie cieľov v oblasti investovania do obrany v členských krajinách. Podľa jeho slov viac ako 20 krajín NATO splní tento rok plán investovať do obrany dve percentá HDP. V porovnaní s rokom 2021 tak dôjde k štvornásobnému nárastu celkovej sumy, pričom vtedy tento cieľ dosiahlo len šesť krajín.