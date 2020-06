USA: Návrh stiahnuť časť amerických vojakov z Nemecka nie je konečný

Brusel 18. júna (TASR) – Americký minister obrany Mark Esper v stredu členským krajinám NATO oznámil, že Washington s nimi bude konzultovať ďalšie kroky v súvislosti s plánom prezidenta Donalda Trumpa znížiť počet amerických vojakov v Nemecku, uviedol generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg, ktorého citovala agentúra AFP.



Šéf Pentagónu podľa Stoltenberga európskych spojencov uistil, že návrh prezidenta Trumpa, ktorý by znížil počet amerických vojakov v Nemecku na 25.000, ešte nie je definitívny.



Kritici návrh vnímajú ako oslabenie americkej podpory európskej obrany, ako aj oslabenie vplyvu Spojených štátov na Blízkom východe a v Afrike. Diplomati takisto vyjadrili pochybnosť, či je plán pre Spojené štáty finančne výhodný.



"Vítam vyjadrenie ministra Espera, v ktorom sa jasne zastal záväzku Spojených štátov (brániť Európu) a zároveň potvrdil, že Spojené štáty budú so svojimi spojencami konzultovať ďalšie kroky," povedal Stoltenberg po videokonferencii ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli.



Trump v pondelok odôvodnil svoje rozhodnutie stiahnuť časť amerických vojakov nízkym financovaním nemeckej armády zo strany Nemecka.



Americký prezident Nemecko označil za "neplatiča", ktorý dlhuje NATO miliardy dolárov. "Chránime Nemecko a oni nám neplatia, nedáva to zmysel," dodal Trump, ktorého vyjadrenia sprostredkovala americká stanica CNN.



V Nemecku je podľa CNN v súčasnosti trvalo umiestnených približne 34.000 príslušníkov americkej armády.