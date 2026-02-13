< sekcia Zahraničie
USA: Návrh zákona o sankciách ešte viac obmedzuje príjmy Kremľa z ropy
Podľa navrhovateľov má zákon odstrániť pretrvávajúce medzery v súčasnom sankčnom režime a úplne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Skupina amerických kongresmanov predložila novú legislatívu zameranú na obmedzenie vývozu ruskej ropy. Zákon o znižovaní ruských ziskov z ropy (Decreasing Russian Oil Profits – DROP) predpokladá cielené sankcie voči akémukoľvek zahraničnému jednotlivcovi alebo subjektu zapojenému do nákupu, dovozu alebo sprostredkovania nákupu ropy a ropných produktov ruského pôvodu. TASR o tom píše podľa správy stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
Podľa navrhovateľov má zákon odstrániť pretrvávajúce medzery v súčasnom sankčnom režime a úplne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine.
„Ruská energia je životodarnou silou kremeľskej vojnovej mašinérie a zákon DROP by tento primárny zdroj príjmov vyčerpal,“ uviedol republikánsky kongresman Michael McCaul z Texasu.
Podľa jeho slov ruský prezident Vladimir Putin ukázal, že nebude ochotný hľadať cestu k mieru, „kým cena za jeho pokračujúce krviprelievanie nebude príliš vysoká“.
„Je načase, aby si každý národ a jednotlivec vybrali medzi obchodovaním so slobodným svetom a pokračovaním vo financovaní Putinovej brutality,“ povedal McCaul. Skupinu navrhovateľov okrem neho tvoria republikáni aj demokrati.
Spojenci Kyjeva uvalili na Moskvu po začatí invázie na Ukrajinu v roku 2022 rozsiahle sankcie vrátane cenových stropov na vývoz ruskej ropy. V snahe obísť tieto reštrikcie Rusko čoraz viac využíva takzvanú tieňovú flotilu starnúcich tankerov a zložité dohody s tretími stranami. Zákon DROP cieli priamo na tento systém.
Republikánsky kongresman Mike Lawler z New Yorku zdôraznil presadzovanie práva ako kľúčový problém.
„Sankcie fungujú iba vtedy, ak sa presadzujú,“ povedal a argumentoval, že legislatíva by posilnila súčasný sankčný režim a „zastavila by kľúčové financovanie Putinovej vojnovej mašinérie“. Dodal, že je čas využiť „plnú silu americkej ekonomickej moci na vytlačenie Kremľa“.
Zástancovia návrhu zákona tvrdia, že presadzovanie sankcií a dodatočný tlak na ruské energetické príjmy sú nevyhnutné, ak majú rokovania o prímerí v Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine priniesť zmysluplné výsledky.
