USA navrhli nový plán na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Libanonom
Izraelská armáda v nedeľu hlásila postup jej jednotiek v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny.
Autor TASR
Washington 1. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o diplomatických rokovaniach a predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„S cieľom posunúť tieto rokovania vpred, Spojené štáty navrhli jasnú postupnosť: (libanonské militantné hnutie) Hizballáh musí zastaviť všetky útoky na Izrael. Výmenou za to by sa Izrael zdržal eskalácie v Bejrúte,“ povedal predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
Awn sa podľa tohto zdroja pokúsil presadiť spomínaný americký návrh, no odpoveď predsedu libanonského parlamentu a spojenca Hizballáhu Nabího Barrího bola „vyhýbavá a neuspokojivá“.
Hnutie tvrdí, že ako prvý musí svoje útoky zastaviť Izrael. „Hizballáh sa riadi pokynmi z Teheránu. Je jasné, že mu nezáleží na blahu libanonského ľudu,“ povedal predstaviteľ s tým, že najrýchlejšou cestou k deeskalácii a ochrane civilistov na všetkých stranách je, aby militantné hnutie zastavilo údery.
Predstaviteľ USA sa takto vyjadril po piatkových rokovaniach vojenských predstaviteľov Izraela a Libanonu vo Washingtone. Ďalšie rokovanie je naplánované na utorok a stredu (2. a 3. júna), taktiež v hlavnom meste Spojených štátov.
Izraelská armáda v nedeľu hlásila postup jej jednotiek v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. Izraelský premiér následne vyhlásil, že ich jednotky sa posunú hlbšie do Libanonu.
Francúzsko v reakcii na tento vývoj požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať v pondelok.
