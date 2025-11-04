< sekcia Zahraničie
USA navrhnú potrestať lode z obchádzania sankcií uvalených na KĽDR
Spojené štáty niekoľko mesiacov naznačovali, že navrhnú sankcie na nové subjekty podozrivé z ich porušovania.
Autor TASR
Washington 3. novembra (TASR) - Spojené štáty v najbližšie dni požiadajú Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN) o uvalenie sankcií na sedem lodí podozrivých z porušovania sankcií OSN uvalených na Severnú Kóreu (KĽDR). V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa americkej diplomacie, píše TASR.
Zdroj agentúry uviedol, že sedem lodí nelegálne vyviezlo severokórejské uhlie a železnú rudu do Číny. Takýto vývoz podľa neho KĽDR prináša ročný zisk 200 až 400 miliónov dolárov.
„Požiadavka na uvalenie sankcií nie je iba byrokratickým cvičením. Jej cieľom je zabezpečiť zodpovednosť za porušenie sankcií OSN a zastaviť vývoz, ktorý priamo financuje jadrové a raketové programy Severnej Kórey,“ uviedol predstaviteľ.
Podľa Reuters aktuálne nie je jasné, či stáli členovia BR OSN Rusko a Čína podporia americký návrh. Obe krajiny sa radia medzi spojencov KĽDR.
Na KĽDR sú uvalené sankcie OSN od roku 2006 pre jej jadrový a raketový program. Čína a Rusko v súčasnosti tlačia na ich zmiernenie, čím chcú podľa vlastných slov presvedčiť Pchjongjang, aby sa vrátil k rokovaniam o denuklearizácii.
Sankcie OSN zakazujú vývoz severokórejského uhlia, železa, olova, textilu a morských plodov. Obmedzujú tiež dovoz ropy a rafinovaných ropných produktov.
BR OSN v prípade porušovania vývozných a dovozných sankcií prostredníctvom lodí môže nariadiť zmrazenie majetku dotknutého plavidla, zakázať mu vstup do prístavov a požiadať krajinu, v ktorej je registrované, aby mu odobrala registráciu.
Spojené štáty niekoľko mesiacov naznačovali, že navrhnú sankcie na nové subjekty podozrivé z ich porušovania. Krok zo strany USA prišiel krátko po tom, čo KĽDR odignorovala návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa na stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, upozorňuje Reuters.
