USA naznačili, že budú vetovať rezolúciu o prímerí v Pásme Gazy

New York 18. februára (TASR) — Spojené štáty nepodporia rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN požadujúcu okamžité humanitárne prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, o ktorej by sa malo hlasovať v utorok na žiadosť Alžírska. Uviedla to v noci na nedeľu agentúra AFP.



Návrh rezolúcie predložilo Alžírsko pred dvoma týždňami. Urobilo tak po tom, čo Medzinárodný súdny dvor koncom januára rozhodol, že Izrael musí urobiť všetko pre to, aby v Pásme Gazy zabránil genocíde.



Najnovšia verzia textu, ktorú mala v sobotu k dispozícii AFP, požaduje „okamžité humanitárne prímerie, ktoré musia rešpektovať všetky strany“. Taktiež sa v ňom odmieta „nútené vysídlenie palestínskeho civilného obyvateľstva“ a požaduje „okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov“.



„Spojené štáty nepodporujú prijatie tohto návrhu rezolúcie. Ak sa o ňom bude hlasovať v jeho súčasnej podobe, nebude prijatý,“ povedala americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Takáto rezolúcia by podľa nej mohla ohroziť „citlivé rokovania“ o prímerí a prepustení rukojemníkov Hamasu, ktoré v súčasnosti prebiehajú medzi USA, Egyptom, Katarom a Izraelom.



„Je dôležité, aby ostatné strany dali tomuto procesu najlepšie šance na úspech, než aby podnikli kroky, ktoré ho ohrozia,“ povedala Thomasová-Greenfieldová.



Rovnako ako predchádzajúce návrhy, proti ktorým boli Izrael a Spojené štáty, ani nový text neodsudzuje bezprecedentný útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra so stovkami obetí.



Bezpečnostná rada OSN prijala od 7. októbra len dve rezolúcie o Gaze, vrátane jednej, ktorá vyzývala na rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci na to palestínske autonómne územie.