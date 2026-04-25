USA neberú záujmy Ruska do úvahy, tvrdí Lavrov
Autor TASR
Moskva 24. apríla (TASR) - Spojené štáty neberú záujmy Ruska do úvahy, vyhlásil v piatok podľa agentúry TASS ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rešpektovanie záujmov Moskvy je pritom podľa neho predpokladom pre vzájomne prospešnú spoluprácu. Informuje o tom TASR.
USA podľa slov Lavrova vyzývajú Rusko, aby „vyriešilo situáciu na Ukrajine, zvážilo, kde môže urobiť ďalšie ústupky, a keď to bude hotové“, tak sa otvoria „obrovské hospodárske príležitosti“.
„A zároveň nás vytláčajú zo všetkých svetových energetických trhov,“ povedal šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruskú televíziu s tým, že Washington takúto situáciu „víta“, pričom sa „stará len o svoje vlastné blaho“.
„Ak sme však pripravení realizovať na našom území projekty, ktoré sú prospešné pre obe strany, a poskytnúť Američanom to, čo chcú, mali by sa zohľadniť aj naše záujmy. Zatiaľ však nevidíme, že by to tak bolo,“ poznamenal a dodal, že Rusko musí byť rešpektované „nielen pre jeho bohatstvo“.
Lavrov už začiatkom februára vyhlásil, že USA nie sú pripravené obnoviť vzájomnú ekonomickú spoluprácu a pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom koncom marca povedal, že USA podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce s Ruskom ukončením vojny na Ukrajine.
Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 predstavitelia Moskvy uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa začala zlepšovať, keď sa Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu, napísala už skôr agentúra Reuters.
