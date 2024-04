USA nechcú zhoršenie vzťahov s Iránom, ale budú brániť Izrael

Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty si neželajú zhoršenie vzťahov s Iránom, ale zároveň budú pokračovať v obrane Izraela. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken to v pondelok vyhlásil po víkendovom útoku Teheránu na Izrael, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Tento víkend ukázal, že Izrael sa nemusel a nemusí brániť sám, keď je obeťou agresie, obeťou útoku," dodal Blinken na začiatku stretnutia s irackým vicepremiérom a označil konanie Iránu za "bezprecedentné".



Blinken ďalej uviedol, že za posledných 36 hodín sa zúčastnil na množstve rozhovorov s cieľom koordinovať diplomatickú reakciu, ktorá by zabránila eskalácii krízy v regióne. Podľa ministerstva zahraničných vecí USA hovoril najmä so svojimi partnermi v Egypte, Saudskej Arábii, Jordánsku, Turecku, Británii a Nemecku.



Blinkenovo stretnutie sa uskutočnilo pred rokovaniami amerického prezidenta Joea Bidena s irackým premiérom Muhammadom Šijá Súdáním v Bielom dome.



Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami, uviedla izraelská armáda. Izraelu a spojencom sa podarilo zostreliť 99 percent z nich. Západné vlády Irán za tento útok odsúdili. Teherán trvá na tom, že išlo o akt sebaobrany v reakcii na nálet Izraela na iránsky konzulát v sýrskom Damasku 1. apríla, pri ktorom zahynulo niekoľko ľudí vrátane dvoch iránskych generálov.