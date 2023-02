USA: Nečinnosť BR OSN v reakcii na raketové testy KĽDR je nebezpečná

New York 21. februára (TASR) - Spojené štáty v noci na utorok odsúdili "nebezpečnú nečinnosť" Bezpečnostnej rady (BR) OSN v súvislosti s testmi balistických striel, ktoré v uplynulých dňoch uskutočnila Severná Kórea. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



KĽDR v pondelok vypálila dve balistické strely krátkeho doletu. Stalo sa tak necelých 48 hodín po tom, čo Pchjongjang odpálil medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá dopadla do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Severná Kórea aj vlani uskutočnila rekordný počet testov zbraní a balistických striel, ktoré by mali byť schopné potenciálne zasiahnuť nielen Južnú Kóreu, ale aj Spojené štáty.



"Aj napriek vlaňajšiemu bezprecedentnému počtu raketových testov KĽDR nás dvaja stáli členovia BR OSN prinútili mlčať," uviedla veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Odkazovala tak na právo veta, ktoré v máji 2022 využili Rusko a Čína pri hlasovaní o rezolúcii, ktorá mala na Pchjongjang uvaliť nové sankcie.



"Nečinnosť BR OSN je viac než hanebná. Je nebezpečná," upozornila veľvyslankyňa. Dodala, že "takéto zlyhania len podporujú KĽDR v ďalších raketových testoch bez strachu z dôsledkov".



Thomasová-Greenfieldová tiež poznamenala, že vďaka sankciám, ktoré boli na KĽDR uvalené v roku 2017, táto krajina "takmer na päť rokov upustila od väčších provokácií a zapájala sa do dialógu s krajinami Západu".