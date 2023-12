USA nedajú víza židovským osadníkom, ktorí útočia na Palestínčanov

Dubaj/Jeruzalem 1. decembra (TASR) - Spojené štáty nebudú udeľovať víza izraelským osadníkom zapojeným do násilností voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. V piatok to podľa agentúry AFP uviedol predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorý nechcel byť menovaný.



O tomto pripravovanom opatrení, ktoré by mohlo začať platiť už budúci týždeň, informoval podľa neho americký minister zahraničných vecí Antony Blinken izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na ich štvrtkovom stretnutí v Jeruzaleme.



Útoky židovských osadníkov na Palestínčanov v Predjordánsku vzrástli po tom, čo pred takmer ôsmimi týždňami vypukla v Pásme Gazy vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva izraelskí vojaci alebo osadníci zabili od 7. októbra, keď komandá Hamasu vpadli do Izraela, takmer 240 Palestínčanov.



Blinken počas svojej tretej cesty do regiónu od začiatku vojny v Pásme Gazy vyzval vo štvrtok Izrael, aby stíhal osadníkov páchajúcich násilnosti voči Palestínčanom.



"Očakávame, že izraelská vláda podnikne nejaké ďalšie kroky, aby to prestalo. Zároveň zvažujeme naše vlastné kroky," povedal Blinken.



Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí vo štvrtok povedal, že Európska únia by mala zvážiť sankcie voči židovským osadníkom, ktorí útočia na Palestínčanov na západnom brehu Jordánu.



Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre denník The Times of Israel povedal, že vláda zintenzívnila svoje aktivity v boji proti tomuto fenoménu, ktorý podľa nej pácha "tvrdé jadro" maximálne niekoľkých stoviek extrémistov. V posledných týždňoch skutočne došlo k niekoľkým zatknutiam, konštatuje denník.