USA nedali šéfovi iránskej diplomacie víza, nedostane sa do OSN

Washington 7. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok odmietla vydať víza iránskemu ministrovi zahraničných vecí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, ktorý sa chcel vo štvrtok zúčastniť na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému dôležitosti dodržiavania Charty OSN. Na svojej stránke o tom s odvolaním sa na tri nemenované diplomatické zdroje informoval časopis Foreign Policy.



Časopis pripomína, že tým boli porušené podmienky dohody o ústredí Spojených národov z roku 1947, podľa ktorej sú Spojené štáty všeobecne povinné umožniť zahraničným diplomatom prístup do sídla OSN. Washington však tvrdí, že môže odmietnuť víza z dôvodov "bezpečnosti, terorizmu a zahraničnej politiky".



Ministerstvo zahraničných vecí USA aj hovorca OSN Stephane Dujarric sa pre agentúru Reuters nechceli k odmietnutiu víz bezprostredne vyjadriť. Misia Iránu pri OSN v stanovisku uviedla, že zaznamenala takéto informácie v médiách, ale od USA alebo OSN nedostala nijaké oficiálne oznámenie.



Zasadnutie BR OSN i Zarífova cesta boli naplánované ešte pred najnovšou eskaláciou napätia medzi Washingtonom a Teheránom vyvolanou zabitím iránskeho generála Kásema Solejmáního pri útoku amerického dronu minulý týždeň.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v posledných mesiacoch snažil obmedziť Zarífovi — zdatnému diskutérovi, ktorý študoval v Spojených štátoch a má rozsiahle kontakty s americkými novinármi — počas jeho predchádzajúcich návštev v Spojených štátoch pohyb po New Yorku. V júli mal umožnené vzdialiť iba niekoľko ulíc od sídla OSN, takže nemohol poskytovať rozhovory alebo navštíviť univerzity. Pompeo toto rozhodnutie obhajoval tvrdením, že ani americkí diplomati sa nemôžu voľne pohybovať v Iráne.