Negatívne testy na koronavírus mali Biden aj Pence

Washington 5. októbra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden mal v nedeľu znova negatívny test na nový koronavírus, oznámil jeho volebný tím.



Výsledky prišli päť dní po tom, ako Biden strávil na predvolebnom dueli viac ako 90 minút na pódiu s prezidentom Donaldom Trumpom. Šéfovi Bieleho domu dva dni na to diagnostikovali ochorenie COVID-19 a v piatok popoludní ho hospitalizovali.



Biden mal dva negatívne testy aj v piatok, informovala ďalej agentúra AP. V pondelok by mal v rámci kampane navštíviť Floridu. Jeho tím uviedol, že bude naďalej dodržiavať zdravotnícke pokyny, pokiaľ ide o rúška, sociálny odstup a počty účastníkov podujatí.



Negatívne výsledky testov na koronavírusom mali tiež viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen, potvrdil v nedeľu Penceov hovorca.



Podľa AP sa očakáva, že Pence bude tento týždeň pokračovať v kampani bez zmien v protokoloch, ktoré majú zamedziť, aby sa infikoval. V stredu večer by sa mal v Salt Lake City stretnúť na debate viceprezidentských kandidátov s demokratickou nominantkou Kamalou Harris.



K predvolebným mítingom sa chce čo najskôr vrátiť aj samotný Trump, ak mu lekári povolia cestovanie, priblížila v nedeľu hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová. Ako uviedla v televízii Fox News, mohla by k tomu dokonca patriť aj účasť na druhom dueli s Bidenom, stanovenom na budúci týždeň v Miami.



Minister spravodlivosti USA William Barr medzitým oznámil, že napriek viacerým negatívnym testom pôjde do dobrovoľnej preventívnej karantény po tom, ako sa koronavírusom nakazil Trump, jeho manželka Melania, viacerí kongresmani a ich poradcovia.



Barr sa minulý víkend zúčastnil v Bielom dome na podujatí pre Trumpovu nominantku na sudkyňu Najvyššieho súdu Amy Coneyovú Barrettovú a kamery ho zachytili pri rozhovore s bývalou Trumpovou poradkyňou Kellyanne Conwayovou, ktorá mala pozitívny test. Rúška na tvárach nemali.



Niektorí zdravotnícki odborníci už vyjadrili znepokojenie nad ohniskom nákazy v Bielom dome, spojenom s oslavou nominácie Coneyovej Barrettovej z 26. septembra v Ružovej záhrade prezidentského sídla, uviedla agentúra AFP.



Úrady v štáte New Jersey v nedeľu oznámili, že kontaktujú viac ako 200 ľudí, ktorí sa minulý štvrtok v Trumpovom golfovom klube v meste Bedminster zúčastnili na podujatí zameranom na získanie financií na jeho kampaň. Podľa informácií od poradcov a lekárov sa tam Trump stretol s viac ako 30 darcami – aj po tom, ako sa dozvedel, že sa koronavírusom nakazila jeho poradkyňa Hope Hicksová, a len niekoľko hodín pred oznámením vlastného pozitívneho testu.