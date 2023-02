USA nemá žiadne dôkazy, že zostrelené objekty vykonávali špionáž

Washington 14. februára (TASR) - Spojené štáty zatiaľ nemajú žiadne dôkazy, že tri neidentifikované lietajúce objekty, ktoré v uplynulých dňoch zostrelili, sú prepojené so špionážnym programom Číny alebo inej krajiny. V utorok to uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kirby povedal, že to mohli byť balóny, ktoré boli využívané na komerčné alebo výskumné subjekty, v takom prípade by boli neškodné. "Mohlo by sa to ukázať ako hlavné vysvetlenie," dodal.



Zároveň však zdôraznil, že Čína prevádzkuje dobre financovaný a sofistikovaný sledovací program. V rámci neho používa ťažko odhaliteľné balóny vo vysokých nadmorských výškach na špehovanie USA a iných krajín.



Podľa Washingtonu bol jeden z takýchto balónov 4. februára zostrelený nad východným pobrežím Spojených štátov. Peking tvrdí, že išlo o civilný balón na meteorologické účely.



Kirby tiež povedal, že pátranie po zvyškoch troch zostrelených neidentifikovaných objektov komplikujú zložité poveternostné podmienky. "Ešte sme ich nenašli," povedal. Podľa jeho slov pátranie zaberie istý čas.